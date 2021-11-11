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«Коммерсантъ» узнал о возможном сдвиге сроков строительства ВСМ Москва — Петербург

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Власти могут сдвинуть сроки строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. На уровне правительства обсуждается вопрос о возможном отказе от данного проекта. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Вместо ВСМ планируется построить выделенный грузовой ход между городами, уточнили собеседники издания. При этом, по итогам совещания, которое прошло 27 октября, у первого вице-премьера Андрея Белоусова, РЖД было рекомендовано дополнительно проработать ряд вопросов. К этим вопросам, в частности, относилось строительство магистрали.

При этом в проекте документа пункт о ВСМ был отмечен как «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей», сообщили источники. По их словам, РЖД также настаивает на создании выделенного грузового хода между двумя городами.

Однако в секретариате вице-премьера Марата Хуснуллина и пресс-службе РЖД данную информацию не прокомментировали, добавляет издание.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали оценили в 1,5 трлн рублей. В сентябре 2020-го сообщалось, что строительство высокоскоростной магистрали Москва Санкт-Петербург планируется начать в 2021 году.

Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035-го предусматривает строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Казань. ВСМ планируют ввести в эксплуатацию к 2024 году, а завершить ее строительство — к 2027-му.

Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ, сообщил 8 сентября мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4.

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