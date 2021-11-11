Землетрясение магнитудой 4 зарегистрировали возле Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0 у берегов Камчатского края. Угроза цунами в регионе не объявлена.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 23 км к югу от Усть-Камчатска. Подземные толчки произошли на глубине 5 км под дном Тихого океана. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Местные жители не ощутили последствий землетрясения.

10 ноября землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано у берегов Японии. Эпицентр располагался в 184 км к юго-востоку от города Хирара в префектуре Окинава. Очаг залегал на глубине 10 км.