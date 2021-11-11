FT узнала о недовольстве в ЕС действиями Франции

Франция убедила Европейский союз отложить заключение торговых соглашений с Новой Зеландией и Чили до французских президентских выборов, которые состоятся в апреле, и тем самым вызвала недовольство у других стран ЕС. Об этом со ссылкой на источники 11 ноября сообщает Financial Times.

По данным газеты, решение Франции о переносе двух торгдоговоров «разозлило» страны-участницы блока, которые, напротив, стремятся к их заключению. Уточняется, что Евросоюз планировал заключить сделки до конца текущего года, однако Париж обратился в Еврокомиссию с просьбой сделать это позднее.

В этой связи издание допускает, что ряд европейских государств, скорее всего, попытается оказать давление на ЕК по этому вопросу во время встречи министров торговли, которая пройдет сегодня. Еврокомиссия в свою очередь отказалась комментировать информацию СМИ.

Как утверждают европейские дипломаты, президент Франции Эммануэль Макрон избегает увеличения импорта куриного мяса из Чили и баранины из Новой Зеландии, что как раз должно произойти после заключения договоренностей. По их словам, французский лидер якобы считает, что кандидаты от оппозиционных сил в республике могут воспользоваться ситуацией для мобилизации недовольных фермеров и антиглобалистов.

В то же время французские чиновники заявили FT, что Париж не готов к завершению соглашений из-за необходимости доработать формулировки экологической проблематики и вопросы квот на экспорт сельскохозяйственной продукции.

Издание уточняет, что будущее соглашение с Чили должно облегчить для Европы вопрос поставок лития и, таким образом, простимулировать производство электромобилей и снизить зависимость от Китая. Как пояснил один из чиновников ЕС, для заключения этой сделки существует «небольшое окно возможностей», переговоры о котором начались еще в 2017 году.

«Это по-настоящему хорошая сделка, но французы против нее всего-то из-за курятины», — отметил он.

Ранее, 1 октября, стало известно, что Евросоюз отложил на месяц торговые переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией на фоне скандала с отказом от приобретения французских подлодок у Франции. Отмечалось, что в Еврокомиссии не указали прямую причину переноса переговоров, заявив, что они не могут состояться из-за «ряда нерешенных вопросов». Однако, по информации источников, это произошло непосредственно из-за подлодок.

15 сентября появилось трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых атомных подлодок от Вашингтона и Лондона Канберра расторгла с Парижем договор на поставку 12 ударных субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал. При этом эксперты указывали, что новый альянс может быть направлен против Китая.

Во Франции раскритиковали решение Австралии. Госсекретарь страны Клеман Бон заявил, что весь Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после этого подрыва доверия в отношениях.

22 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал, насколько выгодно партнерство AUKUS для европейских стран. Он напомнил о возможностях для Евросоюза в Индо-Тихоокеанском регионе и перечислил, сколько благ для австралийцев несет сотрудничество с Европой.