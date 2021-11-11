«Роснефть» досрочно выплатила промежуточные дивиденды за 2021 год

«Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за первое полугодие 2021 года. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщается на сайте нефтяной компании.

Размер отчислений превысил 191 млрд рублей. Показатель стал рекордным для промежуточных выплат «Роснефти», как и прогнозировалось ранее.

Держатели акций компании получают дивиденды дважды в год. На выплаты уходит 50% от чистой прибыли по МСФО. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с «Известиями» отметил, что коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти» является одним из самых высоких в отрасли.

«Учитывая последние результаты, а также то, что нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, можно ожидать, что ее дивидендная доходность по итогам 2021 года будет выше 10%. Это очень хороший показатель, который превосходит среднерыночные значения», — отметил он.

В конце октября капитализация «Роснефти» впервые с 2011 года превысила $100 млрд, ее акции торговались на уровне 665,7 рубля за штуку. По мнению аналитиков, основными факторами роста компании являются снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, колоссальная ресурсная база, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, а также реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл». По прогнозам БКС, ценные бумаги «Роснефти» могут подняться в цене до 750 рублей за штуку.

В начале месяца инвестиционный банк Bank of America выпустил новый отчет, в котором представлен список из 10 наиболее выгодных для инвестирования компаний в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Единственной компанией энергетического сектора региона, акции которой включили в список с рекомендацией «Покупать», стала «Роснефть».