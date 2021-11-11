Субсидии для частных детских садов увеличат в Сахалинской области

Субсидии на осуществление деятельности частных детских садов увеличат в Сахалинской области практически на 19%. Меры поддержки учтены при планировании бюджета на 2022 год.

По словам министра образования региона Анастасии Киктевой, предложение от предпринимателей поступило на инвестиционном совете, который прошел в августе. Министерство рассмотрело возможность увеличения субсидий и выдало положительное заключение, сообщает ИА AmurMedia. В 2022 году на помощь детским садам выделят 7 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году сумма составила 5,7 млн рублей.

Максимальный размер субсидий на одного получателя составляет 700 тыс. рублей в сфере дошкольного образования и 500 тыс. рублей в сфере дополнительного образования. Также министерство образования рассматривает возможность оказания мер поддержки с целью создания дополнительных дошкольных мест.

Киктева отметила, что еще одной мерой поддержки для частных детских садов является возмещение затрат на осуществление дошкольного образования. Учреждениям оказывают помощь при оплате труда работников, в приобретении учебных материалов и игрушек. В 2021 году на эти цели выделено 44,5 млн рублей. В связи с увеличением количества учреждений размер субсидий в 2022 году увеличился до 70 млн рублей.