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СК назвал причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Таймыре, так как при снижении задел кроны деревьев. Об этом 11 ноября сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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«Предварительно установлено, что 11 ноября в дневное время вертолет Ми-8, следовавший по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка, при заходе на посадочную площадку, расположенную в пос. Светлогорск Красноярского края, задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение», — указано в заявлении.

В ведомстве добавили, что при ударе о землю вертолет получил множественные механические повреждения, в том числе оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак. На борту воздушного судна, как отметили в СКР, находились три члена экипажа, они не пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта»).

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае в Туруханском районе в 1–2 км от Светлогорска ранее в этот день.

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