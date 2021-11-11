Источники заявили о возможном отказе от магистрали Москва — Петербург

Власти могут сдвинуть сроки строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. На уровне правительства обсуждается вопрос о возможном отказе от данного проекта. Об этом сообщает в четверг, 11 ноября, «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника.

Согласно данным собеседников издания, вместо ВСМ планируется построить выделенный грузовой ход между городами. При этом по итогам совещания, которое прошло 27 октября, у первого вице-премьера Андрея Белоусова, РЖД было рекомендовано дополнительно проработать ряд вопросов. К этим вопросам, в частности, относилось строительство магистрали.

Источники обратили внимание на то, что в проекте документа пункт о ВСМ был отмечен как «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей». Уточняется, что РЖД также настаивает на создании выделенного грузового хода между двумя городами.

Однако в пресс-службе РЖД и секретариатах зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина данную информацию не прокомментировали, добавляет «Коммерсантъ».

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва–Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали оценили в 1,5 трлн рублей. В сентябре 2020-го сообщалось, что строительство высокоскоростной магистрали Москва–Санкт-Петербург планируется начать в 2021 году.

Вместе с тем транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035-го предусматривает строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург–Москва–Казань. ВСМ планируют ввести в эксплуатацию к 2024 году, а завершить ее строительство — к 2027-му.

8 сентября мэр столицы Сергей Собянин заявил, что рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ. По его словам, он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4.