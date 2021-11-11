ФАС не увидела причин для роста цен на интернет и телевидение
Причин для роста тарифов на социально значимые услуги интернета и телевидения в настоящее время нет. Об этом 11 ноября говорится в сообщении в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — отметили в ведомстве.
По данным ФАС, мониторинг повышения тарифов связи проводится постоянно во всех регионах России. При поступлении жалоб или появлении информации о росте тарифов служба выясняет экономическую обоснованность роста тарифов и принимает меры антимонопольного реагирования.
Как ранее в четверг сообщили «Известия», в 2022 году тарифы фиксированной связи, в первую очередь домашнего интернета и платного ТВ, могут вырасти примерно на 10%. О готовности поднять цены заявили 78% респондентов, а 48% опрошенных не исключили рост на 10% и выше.
Помимо инфляции возможный рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.
Отмечалось, что на рынок влияет и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей, связанный с глобальным дефицитом комплектующих.