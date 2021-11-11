Прямой эфир
Мир
Кабмин Чехии ушел в отставку
Экономика
Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ снизилась на треть
Общество
Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет
Армия
В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
Культура
«Игра в кальмара» превзошла «Игру престолов» по просмотрам на YouTube
Мир
ООН заявила об обеспокоенности невыдачей виз США российским дипломатам
Мир
Новый глава МИД Японии продолжит переговоры с РФ по мирному договору

Националисты раскритиковали использование русского языка на сайте думы Риги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Латвии произошел еще один скандал из-за русского языка, использованного властями. На этот раз волну критики со стороны латвийских националистов вызвал праздничный дизайн официального сайта Рижской думы. Об этом 11 ноября сообщает «Sputnik Латвия».

Как стало известно, недовольство настроенных граждан вызвало оформление правительственного ресурса узором, напоминающим запрещенную в стране георгиевскую ленточку, а также лозунг на русском языке.

Нашли крайних: власти Латвии обвинили русскоязычных в распространении коронавируса
Правительство страны сознательно маргинализирует некоренное население

Отмечается, что особенно обострил ситуацию тот факт, что портал был посвящен целому ряду национальных латвийских праздников. В частности, речь идет о Дне Лачплесиса и Дне провозглашения Латвийской Республики.

«Возмутительно! Рижская дума уже совершенно открыто поддерживает георгиевские ленточки и их носителей», — написал один из комментаторов в социальных сетях.

По словам другого пользователя, такое оформление «абсолютно неприемлемо для поздравления Латвии с днем рождения», так как у многих ее жителей цвета георгиевской ленты вызывают ассоциации с оккупацией.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что глава Латвии Эгилс Левитс раскритиковал требование знания русского языка при трудоустройстве. Он обратил внимание на то, что через 30 лет после восстановления независимости знание русского языка в стране по-прежнему чрезмерно востребовано при устройстве на работу.

До этого, в июне, президент Латвии выступил с обращением к нации, в котором призвал всячески хранить и умножать главное национальное достояние — латышский язык. Для этого, по мнению Левитса, необходимо вести борьбу с другим языком — русским, на котором говорит до 35% населения страны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021