Националисты раскритиковали использование русского языка на сайте думы Риги

В Латвии произошел еще один скандал из-за русского языка, использованного властями. На этот раз волну критики со стороны латвийских националистов вызвал праздничный дизайн официального сайта Рижской думы. Об этом 11 ноября сообщает «Sputnik Латвия».

Как стало известно, недовольство настроенных граждан вызвало оформление правительственного ресурса узором, напоминающим запрещенную в стране георгиевскую ленточку, а также лозунг на русском языке.

Отмечается, что особенно обострил ситуацию тот факт, что портал был посвящен целому ряду национальных латвийских праздников. В частности, речь идет о Дне Лачплесиса и Дне провозглашения Латвийской Республики.

«Возмутительно! Рижская дума уже совершенно открыто поддерживает георгиевские ленточки и их носителей», — написал один из комментаторов в социальных сетях.

По словам другого пользователя, такое оформление «абсолютно неприемлемо для поздравления Латвии с днем рождения», так как у многих ее жителей цвета георгиевской ленты вызывают ассоциации с оккупацией.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что глава Латвии Эгилс Левитс раскритиковал требование знания русского языка при трудоустройстве. Он обратил внимание на то, что через 30 лет после восстановления независимости знание русского языка в стране по-прежнему чрезмерно востребовано при устройстве на работу.

До этого, в июне, президент Латвии выступил с обращением к нации, в котором призвал всячески хранить и умножать главное национальное достояние — латышский язык. Для этого, по мнению Левитса, необходимо вести борьбу с другим языком — русским, на котором говорит до 35% населения страны.