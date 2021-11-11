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Посол России в США Антонов заявил, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы

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Новая хартия о стратегическом партнерстве между Вашингтоном и Киевом — это набор вредных лозунгов. Такое мнение высказал в четверг, 11 ноября, посол РФ в США Анатолий Антонов. Он также подчеркнул, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы для Москвы.

Новая американо-украинская хартия о стратегическом партнерстве была подписана накануне. Документ был обнародован по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В документе, в частности, указывается, что Россия якобы демонстрирует агрессию, и США с Украиной планируют этому противостоять. Кроме того, подчеркивается поддержка Киеву в его евроатлантических устремлениях.

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«Документ — набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России», — приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.

По его словам, планы по поставкам оружия киевскому режиму лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины, пишет «Газета.Ru».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация будет работать с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине. В свою очередь Кулеба отметил, что Украине пригодится любая американская помощь.

8 ноября США направили на Украину два патрульных катера класса Island. В американском посольстве на Украине уточнили, что катера являются частью помощи по безопасности, которую Вашингтон предоставляет Киеву с 2014 года. Отмечается, что общий объем помощи составляет более $2,5 млрд.

9 ноября пресс-служба Министерства обороны России указала, что действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются дестабилизирующим фактором во всем Черноморском регионе.

При этом 19 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон вновь выражает приверженность США укреплению способности Украины сдерживать «агрессию» России. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать поддержку Украине в вопросах безопасности.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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