На севере Москвы из-за скользкой дороги столкнулись 16 машин

На севере Москвы из-за скользкой дороги столкнулись 16 легковых автомобилей. Об этом сообщает в четверг, 11 ноября, РЕН ТВ.

Авария произошла на Дмитровском шоссе в сторону Москвы возле МКАД примерно в 04:30.

По предварительным данным, массовое ДТП произошло из-за скользкой дороги после выпавшего снега. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия и информация о пострадавших. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть съезд с МКАД примерно на полчаса. В настоящее время после обработки дороги движение снова открыто.

В Москве в ночь 11 ноября выпало около 1 см снега. В течение дня, согласно прогнозу синоптиков, жителей столицы ждет облачная погода, высока вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега. В МЧС РФ также предупредили о возможном образовании гололедицы.

При этом 8 ноября работники шиномонтажей и водители рассказали «Известиям», что заморозки заставили московских автомобилистов в срочном порядке менять летнюю резину на зимнюю. По их словам, в автосервисах могут образоваться очереди.