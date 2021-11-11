Вакцину против бешенства для диких животных разложат в Липецке

Специалисты разложат 10 тыс. оральной вакцины против бешенства в Липецке. Мероприятие направлено на создание буферной зоны вокруг города.

По словам ведущего врача городской ветеринарной станции Александра Чурсина, брикеты с вакциной распространят по периферии Липецка, где домашние животные практически не появляются. Препарат безвреден для всех зверей. В первую очередь он направлен на создание иммунитета у хищных животных. Об этом пишет LipetskMedia.

С начала года в Липецке выявлено пять случаев заболевания животных. Ветеринары напоминают, что бешенство передается при укусе или ослюнении. Среди признаков болезни выделяются неадекватное поведение, боязнь воды и сильное течение слюны.

Ранее сообщалось, что в Омской области распространят 200 тыс. доз вакцины для диких животных. Брикет с препаратом приманивает плотоядных зверей запахом. Животные раскусывают капсулу с препаратом, после чего у них вырабатывается иммунитет.