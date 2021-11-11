Театр кукол в Казани отремонтируют за 150 млн рублей

В Казани театр кукол «Экият» ожидает капитальный ремонт. На эти цели их бюджета Татарстана будет выделено 150,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой РТ». В техзадании сказано, что в театре необходимо провести ремонт и закупить для него оборудование, мебель и инвентарь.

Что касается капремонта, то от подрядчика требуется восстановить облицовку уличных лестниц, отремонтировать фасад, восстановить брусчатку и систему водоотведения, провести отделочные работы, заменить оконные и дверные блоки, отремонтировать кровлю, привести в порядок системы электроснабжения, пожарной сигнализации и вентиляцию.

Все работы должны быть завершены до конца января 2022 года, пишет Inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что в казанском метро отреставрируют мозаичные панно на станциях «Площадь Габдуллы Тукая» и «Кремлевская». Причиной стало осыпание мозаики.