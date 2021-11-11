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Стало известно о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП

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Состояние звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой, попавшей накануне в ДТП в Москве, оценивается как средней тяжести. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили «РИА Новости» в НИИ им. Склифосовского.

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«Она лежит в отделении «Вторая травма», температура 36,6, средней тяжести», — отметили в медучреждении.

10 ноября три автомобиля столкнулись на проспекте Мира. Одной из пострадавших оказалась Сафонова, она была за рулем машины марки Hyundai. Актриса получила перелом ребра и надколенника.

Отмечалось, что артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Предполагаемой виновницей данного ДТП оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская. Известно, что на ее автомобиле BMW числятся 70 неоплаченных штрафов, большинство — за превышение скорости. Девушка была доставлена в больницу с переломом руки.

ГИБДД проводит проверку по факту аварии.

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