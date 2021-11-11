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В Крыму предложили Украине открыть консульство на полуострове

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Киеву следует не вводить санкции, а последовать примеру Никарагуа и открыть в Крыму свое консульство. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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«Пора уже киевским властям уяснить, что никакие санкции не способны напугать крымчан и затормозить развитие полуострова. Поэтому разумно уйти от политики санкций и в рамках развития российско-украинских отношений признать полуостров частью России и открыть свое представительство, взяв пример с Никарагуа», — цитирует слова депутата «РИА Новости».

На полуострове уже привыкли к «бредовым санкциям», добавил Гемпель, назвав рестрикции контрпродуктивными.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил ввести санкции против лиц, открывших почетное консульство центральноамериканского государства на полуострове. Это произошло на фоне заявления главы МИД Никарагуа о стремлении укреплять отношения с Россией.

Киев ввел санкции против Никарагуа из-за открытия диппредставительства в Крыму 2 февраля. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, открытие почетного консульства Никарагуа на полуострове было воспринято как недружественный шаг по отношению к Украине.

Никарагуа признало Крым частью России в 2014 году.

20 августа СНБО Украины ввел персональные санкции против судей в Крыму. Также вступили в действие рестрикции против представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.

11 августа постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал, что Украиной будет разработан ряд антироссийских и антикрымских провокаций. Как подчеркнул Мурадов, этот комплекс нужен для того, чтобы расшатывать международную обстановку вокруг Крыма.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Москва многократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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