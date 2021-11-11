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Bloomberg: ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за Белоруссии

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В среду власти Евросоюза должны были утвердить критерии для введения дополнительных санкций в отношении Белоруссии, белорусских чиновников и авиакомпаний других стран, в том числе российского перевозчика «Аэрофлот» и турецкого Turkish Airlines из-за ситуации на белорусско-польской границе. Об этом 10 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами ЕС.

В Евросоюзе считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
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По его словам, о новых рестрикциях будет объявлено в начале декабря вместе с США и, возможно, Великобританией.

Блок также рассматривает возможность введения санкций в отношении страхового сектора страны, добавил источник. По его словам, Евросоюз пытается доработать детали санкционного пакета, включая ограничения для национальной авиакомпании «Белавиа», и 29 лиц, связанных с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Представитель Европейской комиссии от комментариев отказался.

Как отметила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом, ЕС и США готовятся наказать Минск за организацию «гибридной атаки» на блок.

Как уточняет «Газета.Ru», на границе Польши и Белоруссии продолжает развиваться масштабный миграционный кризис. Тысячи нелегалов из стран Ближнего Востока пытаются проникнуть на польскую территорию. В кризисе польские власти обвиняют Минск, называя это «гибридной атакой».

8 ноября многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Европейского союза. В ответ на это польские военные применяли слезоточивый газ. На следующий день две группы мигрантов прорвались через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По мнению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Европе.

На фоне миграционного кризиса МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

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