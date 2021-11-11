Посол РФ назвал неприемлемыми любые намерения США увидеть Украину в НАТО

Любые намерения увидеть Украину в НАТО для России неприемлемы. Об этом 11 ноября заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», — приводит слова высокопоставленного дипломата посольство РФ на своей странице в Facebook.

Также Антонов после встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы отметил, что планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

Кулеба и другие члены украинской делегации находились в среду с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой Хартии стратегического партнерства Украины и США. Вашингтон поддерживает устремления Украины в НАТО, говорится в документе.

27 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать все для того, чтобы противостоять расширению НАТО на весь мир. В частности, по его словам, речь шла об Индо-Тихоокеанском регионе.

25 октября Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 22 октября Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО является лишь вопросом времени. По его словам, страна активно движется к ЕС и НАТО, реализуя направление политики, определяемое Конституцией, и стратегию внешнеполитических действий.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о членстве Украины будет приниматься 30 союзниками и непосредственно Киевом и вмешиваться в этот процесс другие страны не могут. Он подчеркнул, что России не стоит бояться вступления Украины в Североатлантический альянс, так как НАТО является оборонительным союзом.

Российский сенатор Алексей Пушков 21 октября указал, что прием Украины в НАТО означал бы готовность альянса к войне с Россией. По его словам, в этом случае отношения РФ и НАТО могут стать еще хуже и даже катастрофичными.

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что вступление Украины в НАТО является наихудшим сценарием, так как выходит за красные линии национальных интересов России.

1 июня в офисе украинского лидера Владимира Зеленского создали структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.