Прямой эфир
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет
Армия
В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
Культура
«Игра в кальмара» превзошла «Игру престолов» по просмотрам на YouTube
Мир
ООН заявила об обеспокоенности невыдачей виз США российским дипломатам
Мир
Новый глава МИД Японии продолжит переговоры с РФ по мирному договору
Авто
В проекте нового КоАП появился штраф за неоднократный отказ остановить авто
Общество
Синоптик предупредил о похолодании и непогоде на юге России
Наука
Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС

Посол РФ назвал неприемлемыми любые намерения США увидеть Украину в НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любые намерения увидеть Украину в НАТО для России неприемлемы. Об этом 11 ноября заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Флаг у ворот: зачем НАТО стягивает войска в Черноморский регион
В Минобороны России считают, что США создают многонациональную вооруженную группировку у границ России

«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», — приводит слова высокопоставленного дипломата посольство РФ на своей странице в Facebook.

Также Антонов после встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы отметил, что планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

Кулеба и другие члены украинской делегации находились в среду с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой Хартии стратегического партнерства Украины и США. Вашингтон поддерживает устремления Украины в НАТО, говорится в документе.

27 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать все для того, чтобы противостоять расширению НАТО на весь мир. В частности, по его словам, речь шла об Индо-Тихоокеанском регионе.

25 октября Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 22 октября Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО является лишь вопросом времени. По его словам, страна активно движется к ЕС и НАТО, реализуя направление политики, определяемое Конституцией, и стратегию внешнеполитических действий.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о членстве Украины будет приниматься 30 союзниками и непосредственно Киевом и вмешиваться в этот процесс другие страны не могут. Он подчеркнул, что России не стоит бояться вступления Украины в Североатлантический альянс, так как НАТО является оборонительным союзом.

Российский сенатор Алексей Пушков 21 октября указал, что прием Украины в НАТО означал бы готовность альянса к войне с Россией. По его словам, в этом случае отношения РФ и НАТО могут стать еще хуже и даже катастрофичными.

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что вступление Украины в НАТО является наихудшим сценарием, так как выходит за красные линии национальных интересов России.

1 июня в офисе украинского лидера Владимира Зеленского создали структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021