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Создание «первой мили» экопарка Темерник завершается в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону завершается создание «первой мили» непрерывного линейного экопарка на берегу реки Темерник. Специалисты приводят в порядок дорожное покрытие и входную группу, высаживают растения и устраняют неисправности автополива. Все работы по строительству парка на территории зоопарка должны завершить до конца этого года.

В парке также полным ходом идет строительство моста, который должен соединить участки «первой мили» экопарка и Парка культуры и отдыха имени Октября, пишет RostovGazeta. Следующим этапом станет приведение в порядок парка «Дружба». Его благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также по региональной программе «Формирование современной городской среды».

В начале августа глава Ростова-на-Дону приехал в строящийся экопарк и жестко раскритиковал ход работ. Сити-менеджеру не понравилось качество системы автополива и дорожек на холмах, которые, по его мнению, будут размываться дождями.

Ранее сообщалось, что общественники раскритиковали проект реконструкции сквера у Дома книги на углу Большой Садовой и проспекта Буденновский в Ростове-на-Дону. Они назвали проект «жутким» с точки зрения эстетики.

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