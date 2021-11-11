Питомники Татарстана отчитались о перевыполнении плана по саженцам

В Татарстане в базисных лесных питомниках с начала этого года вырастили 33 млн штук саженцев и сеянцев. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минлесхоза. Производство посадочного материала является дополнительным показателям регионального проекта «Сохранение лесов в Татарстане», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология».

По словам главы ведомства Равиля Казюрова, которые приводит ИА «Татар-информ», республике удалось перевыполнить план на 7%. Выращенных саженцев хватит для проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках проекта в следующем году.

В Татарстане действует 51 базисный лесной питомник. Кроме того, посадочный материал выращивают в теплицах. Такая практика получила распространение в Приволжском, Ислейтарском, Бугульминском, Арском и других лесхозах.

9 ноября сообщалось, что в Луховицком районе Подмосковья специалистам удалось восстановить лес на площади порядка 47 га. Мероприятия по компенсационному лесовосстановлению проходили на территории Чернореченского участкового лесничества.