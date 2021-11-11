В ФРГ за сутки выявили максимальные 50 196 случаев COVID-19

В Германии за последние сутки выявлено 50 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией, и что стало максимальным показателем за время пандемии. Такие данные 11 ноября приводит федеральный Институт имени Роберта Коха.

Сообщается, что за 24 часа в стране от инфекции скончались 235 пациентов.

По информации института на 10 ноября, в ФРГ было зарегистрировано 39 676 случаев заражения COVID-19.

Отмечается, что всего с начала эпидемии в Германии коронавирусной инфекцией заразились 4 894 250 жителей. Общее число летальных исходов за все время пандемии достигло 97 198.

3 ноября министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса.

4 ноября директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что нынешний ритм передачи инфекции в 53 странах европейского региона вызывает обеспокоенность. В ВОЗ отметили, что ситуация ухудшилась из-за недостаточного процента вакцинированных людей.

Как подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 28 октября, в мире продолжает сохранятся неравный доступ к инструментам борьбы с коронавирусом, из-за чего «пандемия упорствует в значительной степени».

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