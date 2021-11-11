В Красноярске группа дебоширов напала на полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против 34-летнего жителя Красноярска по факту избиения полицейского после столкновения группы из 15 человек с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила 11 ноября пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел вблизи дома по улице Тимошенкова города Красноярска.

Полицейские приехали по поступившему вызову о противоправных действиях компании молодых людей, которые находились, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечают следователи, группа красноярцев нарушала общественный порядок, жгла покрышки, перекрыла своими автомобилями проезжую часть и не реагировала на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия.

По словам представителя ведомства, четыре человека стали оказывать сопротивление двум полицейским.

«При попытке полицейских посадить нарушителей в патрульный автомобиль 34-летний мужчина начал избивать полицейского, после чего один из сотрудников произвел несколько выстрелов в воздух, и участники конфликта были задержаны», — говорится в материале.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья»).

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов возбудили еще одно уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») в отношении 29-летнего ранее судимого водителя ВАЗ-2114. По информации регионального МВД, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении остальных задержанных составлены административные протоколы за управление автомобилем без водительского удостоверения, нарушение правил парковки, тонировку и распитие спиртного в общественном месте.

Ранее, 27 октября, стало известно, что в Екатеринбурге трое подростков избили 42-летнего майора полиции, возвращавшегося домой в гражданской одежде. Нападение произошло у подъезда жилого дома 41а на улице Черняховского. С места происшествия потерпевшего полицейского госпитализировали с серьезными повреждениями лица.