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Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды

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На территории восьми из девяти районов Магаданской области в четверг, 11 ноября, в связи с непогодой объявлено экстренное предупреждение. Об этом рассказали в пожарно-спасательном центре региона.

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«Объявлено экстренное предупреждение на 11 ноября 2021 года. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций, а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей», — говорится в сообщении.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, на территории области, кроме одного Среднеканского района, днем ожидаются метель и штормовой ветер скоростью до 20 м/с.

По последней информации, в регионе наблюдается метель. Скорость ветра составляет около 8 м/c. Температура воздуха в Магадане — 0 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с четверга, 11 ноября, до понедельника, 15 ноября, на территорию юга России придут похолодание, ливневые дожди, а также град и ветер.

Метеоролог также уточнил, что южную часть страны в ближайшие дни охватят грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с.

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