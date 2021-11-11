ООН заявила об обеспокоенности невыдачей виз США российским дипломатам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен проблемой невыдачи виз Соединенными Штатами дипломатам из России и ряда других стран, сообщил «РИА Новости» официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь и юридический советник ООН были очень обеспокоены продолжающимися проблемами <…> в отношении виз, и взаимодействовали со страной пребывания (США), а также пострадавшими государствами-членами на высоком уровне, чтобы найти своевременные и приемлемые решения», — сказал Дюжаррик.

ООН продолжит тесно взаимодействовать с принимающей страной и государствами-членами, которых коснулась эта проблема, заявил он.

Таким образом представитель генсека прокомментировал ранее звучавшую просьбу представителя РФ в Шестом комитете Генассамблеи ООН Сергея Леонидченко незамедлительно задействовать процедуру арбитража для решения проблемы выдачи виз США российским дипломатам.

По его словам, российская делегация на протяжении четырех лет сталкивается с проблемами, связанными с систематическими отказами во въездных визах как для сотрудников постпредства РФ при ООН, так и для делегатов из Москвы.

Ранее, 5 ноября, советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев заявил, что Россия намерена решить проблему с выдачей американских виз в посольстве США в Москве. По его словам, российские дипломаты каждую неделю проводят консультации с представителями Госдепартамента США.

До этого, 21 октября, Госдеп США определил россиян как Homeless Nationalities — «бездомные нации». Обычно такое определение относится к категории заявителей, в странах которых консульского представительства США нет, или к государствам с нестабильной политической ситуацией. Через три дня в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что граждане России могут подать заявление на американскую визу в Варшаве.

12 октября дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимность в вопросе выдачи виз».

Российско-американские отношения пошли на новый виток обострения после того, как 15 апреля США ввели новые санкции в отношении России. В тот же день стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля Москва ввела ответные контрмеры.

30 апреля посольство США в России заявило о том, что прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.