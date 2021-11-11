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Госдеп назвал борьбу с коррупцией основной темой переговоров с Украиной

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Борьба с коррупцией и проведение дальнейших реформ на Украине продолжают оставаться ключевыми темами для обсуждения в рамках переговоров страны с Соединенными Штатами. Об этом сообщатся на сайте Госдепа США в среду, 10 ноября.

Комментарии госсекретаря Энтони Блинкена прозвучали на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Вашингтоне по завершении переговоров.

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«Еще одна ключевая тема комиссии по стратегическому партнерству — продолжающиеся и амбициозные усилия Украины по укреплению демократии и борьбе с коррупцией», — отметил Блинкен.

По его словам, в Соединенных Штатах «на собственном опыте знают, как сложно реформировать институты».

Госсекретарь отметил, что внутри Украины и за ее пределами «имеются могущественные силы, делающие всё возможное, чтобы подорвать эти реформы и поставить свои узкие интересы превыше интересов украинского народа».

«Вашингтон намерен поддерживать ключевые усилия реформаторов в правительстве Украины и энергичном гражданском обществе», — заверил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Госсекретарь также заявил, что встречи и переговоры в рамках двусторонней комиссии по стратегическому партнерству страны планируют проводить регулярно.

Со своей стороны Кулеба пообещал, что Киев продолжит «имплементацию реформ», какими бы сложными те ни были.

«Мы продолжим реформу с целью «деолигархизации» Украины. Мы хотим, чтобы никакие личные интересы не влияли на украинскую политику, украинскую экономику, украинское общество», — добавил Кулеба.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об олигархах», который, как предполагается, основательно изменит отношения между крупным бизнесом и политиками. Закон «Об олигархах» парламент Украины по инициативе Зеленского принял 23 сентября. На основе документа Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.

Ранее, 2 ноября, пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Блинкен приветствовал шаги Украины против коррупции и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет трубопровод «Северный поток – 2».

До этого, 17 июня, на Украине назвали три условия для получения транша от МВФ. В их числе: возобновление работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), введение уголовной ответственности за недостоверное и несвоевременное декларирование и принятие новой редакции законопроекта по Высшему совету правосудия.

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