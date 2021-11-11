Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48,4%.
«Показатель складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан», — объяснила замглавы правительства в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 ноября.
Позитивные показатели по росту коллективного иммунитета наблюдаются в Московской области, Карелии, Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге, отметила Голикова.
По ее словам, эксперты во всем мире считают, что для защиты населения коллективный иммунитет должен находиться на уровне 90–95%, но власти пока оставляют «планку не менее 80%».
Как отметила Голикова, для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы надо вакцинировать 22 млн человек, а также ревакцинировать 9 млн.
Вице-премьер также посоветовала россиянам сделать прививку и отметила, что уровень напряженности в медицинской системе сегодня полностью зависит от отношения граждан к мерам профилактики.
Голикова отметила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет на уровне 90–95%, но в РФ пока ставится планка в 80%.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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