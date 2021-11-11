Прямой эфир
Мир
Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии
Мир
Байден обсудил с главой Еврокомиссии Белоруссию и Украину
Мир
Россиянин Жуков получил в США 10 лет по делу об электронном мошенничестве
Общество
Москвичей предупредили о гололеде и усилении ветра 11 ноября
Наука
Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС
Мир
S7 назвала время вылета рейса с застрявшими в Хургаде россиянами
Мир
СМИ назвали дату виртуальной встречи Байдена и Си Цзиньпина
Мир
Парламент Белоруссии может признать независимость Южной Осетии и Абхазии
Общество
Эксперт допустил введение QR-кодов для граждан с антителами к COVID-19
Мир
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и потребовал прекратить голодовку

СМИ назвали дату виртуальной встречи Байдена и Си Цзиньпина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Виртуальная встреча американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

Остров нападения: как ЕС и США решили помочь Тайваню
И чем Евросоюз возмутил представителей китайских властей

Утверждается, что виртуальные контакты на высшем уровне пройдут во второй половине дня по вашингтонскому времени. Белый дом пока не прокомментировал данную информацию.

10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что виртуальная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина вскоре состоится.

9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что встреча пройдет на следующей неделе. Утверждалось, что стороны не будут рассматривать вопрос открытия консульства США в Чэнду и китайского дипломатического представительства в Хьюстоне. Оба ведомства закрылись в июле 2020 года на фоне ухудшения отношений США и КНР.

В администрации Байдена личную встречу двух лидеров считают ключом к урегулированию важных и порой конфронтационных вопросов в отношениях США и Китая.

О том, что Джо Байден и Си Цзиньпин достигли «принципиальной» договоренности о проведении виртуальной встречи до конца года, стало известно 6 октября. Такая информация появилась после встречи в Цюрихе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с его китайским коллегой Ян Цзечи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021