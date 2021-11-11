СМИ назвали дату виртуальной встречи Байдена и Си Цзиньпина

Виртуальная встреча американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

Утверждается, что виртуальные контакты на высшем уровне пройдут во второй половине дня по вашингтонскому времени. Белый дом пока не прокомментировал данную информацию.

10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что виртуальная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина вскоре состоится.

9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что встреча пройдет на следующей неделе. Утверждалось, что стороны не будут рассматривать вопрос открытия консульства США в Чэнду и китайского дипломатического представительства в Хьюстоне. Оба ведомства закрылись в июле 2020 года на фоне ухудшения отношений США и КНР.

В администрации Байдена личную встречу двух лидеров считают ключом к урегулированию важных и порой конфронтационных вопросов в отношениях США и Китая.

О том, что Джо Байден и Си Цзиньпин достигли «принципиальной» договоренности о проведении виртуальной встречи до конца года, стало известно 6 октября. Такая информация появилась после встречи в Цюрихе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с его китайским коллегой Ян Цзечи.