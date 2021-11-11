В России участились аварии на энергообъектах

Минэнерго отметило «существенное увеличение количества аварий на объектах электроэнергетики» страны, говорится в протоколе совещания у замминистра Евгения Грабчака от 18 октября (есть у «Известий»). За неделю с 11 по 18 октября зафиксировано 103 аварии, из них в электроэнергетике — 90, в газовой промышленности — пять, в нефтяной — одна. При этом, по данным Минэнерго, с 4 по 11 октября их насчитывалось 97, говорится в протоколе совещания у замминистра от 11 октября (есть у «Известий»). Таким образом, только за неделю число аварий выросло примерно на 6%.

«В отдельные недели октября действительно был зафиксирован рост аварийности на объектах электроэнергетики. Часть технологических нарушений связана с действиями персонала. Большинство таких случаев либо прошли без последствий для потребителей, либо не являлись критичными для их энергоснабжения», — прокомментировали «Известиям» ситуацию в Минэнерго.

На еженедельных оперативных совещаниях с компаниями ведомство уделяет особое внимание аварийным отключениям оборудования и обсуждает меры по предотвращению таких ситуаций в будущем, сказали в министерстве.

Согласно данным Системного оператора, число аварий в период с января по сентябрь 2021-го на электрических станциях установленной мощностью 25 МВт и выше выросло на 7% до 2278 в сравнении с прошлым годом. Аварий в электрических сетях 110 кВ и выше также стало больше на 4% — 11836, следует из статистики регулятора.

Учитывая растущую динамику аварий уже в октябре, есть риски, что зимой их число увеличится, ведь погодные условия будут еще менее благоприятны, отметил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

При этом источник «Известий» в отрасли объяснил, что большинство аварий на объектах электроэнергетики России — мелкие и не сопряжены с рисками производственной деятельности. По его словам, можно предположить, что одной из причин увеличения количества инцидентов стали тестовые пуски оборудования на максимальных режимах во время контрольных испытаний при подготовке к осенне-зимнему периоду.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Что по сети, то и пожнешь: в России участились аварии на энергообъектах