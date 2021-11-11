Прямой эфир
Мир
Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии
Мир
Байден обсудил с главой Еврокомиссии Белоруссию и Украину
Мир
Участника захвата Капитолия приговорили к рекордным 3 годам заключения
Общество
Москвичей предупредили о гололеде и усилении ветра 11 ноября
Наука
Орбиту МКС подняли из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Мир
S7 назвала время вылета рейса с застрявшими в Хургаде россиянами
Экономика
Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса стал рекордным с 2015 года
Мир
Парламент Белоруссии может признать независимость Южной Осетии и Абхазии
Общество
Эксперт допустил введение QR-кодов для граждан с антителами к COVID-19
Мир
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и потребовал прекратить голодовку
Сюжет:

РБК раскрыла число госпитализированных среди привитых в регионах

РБК: большее число госпитализированных с COVID-19 привитых оказалось в Московской области
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наибольшая доля госпитализированных пациентов с коронавирусом, которые ранее вакцинировались, приходится на Московскую область — 18%. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает газета РБК со ссылкой на итоги опроса, проведенного среди представителей органов власти и здравоохранения российских регионов.

Привит, проходи: какие преференции готовят для вакцинированных россиян
И как в правительстве оценили первый эффект от введения нерабочих дней

При этом отмечается, что число умерших привитых в регионе — менее 1%. У большинства скончавшихся были диагностированы хронические заболевания, следует из опроса.

По данным издания, в Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе доля вакцинированных пациентов, попавших в больницу, составляет 12%, в Новгородской и Вологодской областях — 10%, в Санкт-Петербурге — 8–10%; в Башкирии — 5–7%; в Калужской области — не более 5–7%.

В то же время в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, а также Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе, согласно опросу, прививку делали не более 1% госпитализированных. При этом в Кировской области зарегистрировали 3% вакцинированных среди тех, кто остается в стационарах. Отмечается, что вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в легкой или среднетяжелой форме.

При опросе РБК данные не предоставили 20 из 85 российских регионов. В Северной Осетии и Хакасии сообщили, что не ведут учет числа привитых среди госпитализированных.

В конце октября руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал основной причиной заболевания коронавирусом среди привитых поддельные сертификаты. По его словам, почти 80% граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме после вакцинации «Спутником V», купили поддельный сертификат. Только болезнь, в отличие от фальшивого сертификата, реальная и отразиться на здоровье может непредсказуемо, отмечал он.

3 ноября Гинцбург рассказал «Известиям» о разработке теста, который поможет выявить, прививался ли человек вакциной от COVID-19 или купил поддельный сертификат.

Днем ранее, 2 ноября, в МВД России сообщили, что в стране за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, по ним были установлены 293 фигуранта.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021