РБК раскрыла число госпитализированных среди привитых в регионах

Наибольшая доля госпитализированных пациентов с коронавирусом, которые ранее вакцинировались, приходится на Московскую область — 18%. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает газета РБК со ссылкой на итоги опроса, проведенного среди представителей органов власти и здравоохранения российских регионов.

При этом отмечается, что число умерших привитых в регионе — менее 1%. У большинства скончавшихся были диагностированы хронические заболевания, следует из опроса.

По данным издания, в Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе доля вакцинированных пациентов, попавших в больницу, составляет 12%, в Новгородской и Вологодской областях — 10%, в Санкт-Петербурге — 8–10%; в Башкирии — 5–7%; в Калужской области — не более 5–7%.

В то же время в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, а также Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе, согласно опросу, прививку делали не более 1% госпитализированных. При этом в Кировской области зарегистрировали 3% вакцинированных среди тех, кто остается в стационарах. Отмечается, что вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в легкой или среднетяжелой форме.

При опросе РБК данные не предоставили 20 из 85 российских регионов. В Северной Осетии и Хакасии сообщили, что не ведут учет числа привитых среди госпитализированных.

В конце октября руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал основной причиной заболевания коронавирусом среди привитых поддельные сертификаты. По его словам, почти 80% граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме после вакцинации «Спутником V», купили поддельный сертификат. Только болезнь, в отличие от фальшивого сертификата, реальная и отразиться на здоровье может непредсказуемо, отмечал он.

3 ноября Гинцбург рассказал «Известиям» о разработке теста, который поможет выявить, прививался ли человек вакциной от COVID-19 или купил поддельный сертификат.

Днем ранее, 2 ноября, в МВД России сообщили, что в стране за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, по ним были установлены 293 фигуранта.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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