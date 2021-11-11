В Петербурге непривитым пенсионерам ограничат доступ к ряду бытовых услуг

Неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, ограничат доступ к заведениям общественного питания и ряду бытовых услуг, сообщает 10 ноября пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

«Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг», — говорится в сообщении.

Услуги, на которые наложены ограничения для пенсионеров, перечислены в постановлении правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции, действующей с 8 ноября 2021 года).

При этом работающих жителей города старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, с 16 декабря официально будут отстранять от работы, передает городское управление Роспотребнадзора.

Ранее, 9 ноября, главный санитарный врач, руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, в соответствии с которым в городе вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. К этой категории относятся граждане с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение).

Также в перечень граждан, чья вакцинация обязательна, были включены работники таких сфер, как промышленное и перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура.

Ранее в этот день директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение об обязательности вакцинации от коронавируса. По его словам, вакцина должна быть включена в национальный календарь прививок. Он также заявил, что пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%.

Комментируя слова Гинцбурга, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России не принималось.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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