Эксперт допустил введение QR-кодов для граждан с антителами к COVID-19

Нельзя исключать возможность получения QR-кодов гражданами с высоким уровнем антител после перенесенного COVID-19 либо пройденной вакцинации от коронавируса. Об этом 11 ноября заявил ТАСС заместитель главного врача по лечебной работе госпиталя Hadassah Medical Skolkovo Родион Сигал.

По его словам, практика выдачи QR-кодов людям с высоким уровнем антител к коронавирусной инфекции существует в ряде европейских стран.

«С точки зрения наличия антител, действительно, человек может получить QR-код как после вакцинации, так и после перенесенного COVID-19 с высоким количеством антител», — отметил эксперт.

Антитела к коронавирусу появляются в организме либо после перенесенного заболевания, либо после полного курса вакцинации, уточнил Сигал.

Сигал напомнил, что антитела, они же иммуноглобулины, являются специальными белками, которые вырабатываются иммунной системой в ответ на попадание коронавируса в организм. Они обезвреживают COVID-19, а также способны сохранять информацию об инфекции.

10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Он отметил, что на данный момент в стране установлена планка для коллективного иммунитета в 80%.

2 ноября председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о том, что петербуржцы со справкой об антителах к коронавирусу и отрицательным ПЦР-тестом смогут получить QR-коды. По его словам, QR-коды смогут получить и те граждане, которые во время болезни не обращались к врачу.

В тот же день стало известно о том, что почти все регионы России вводят QR-коды для посещения общественных мест.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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