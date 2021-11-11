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Потерпевшие смогут обжаловать сумму выплат за процессуальные издержки в суде

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В понедельник, 8 ноября, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленную Минюстом РФ инициативу о возмещении потерпевшим расходов на защитников в суде («О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ»). Инициатива предлагает закрепить в статье 125.1 УПК положение, позволяющее потерпевшему обжаловать в суде постановление о назначении компенсации на адвоката. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства.

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«Сегодня постановление о компенсации принимается правоохранительными органами. Его размер рассчитывается, исходя из утвержденных государством тарифов», — объяснил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

В случае принятия закона жертва преступления сможет рассчитывать на компенсацию в полном объеме расходов на адвоката, добавил он.

«Инициатива повышает социальную защиту жертв преступлений. Верховный суд России не раз указывал, что расходы потерпевших на адвокатов должны компенсироваться, и это может быть сделано за счет казны. Потерпевшим зачастую нужна правовая поддержка, в том числе для общения со следствием, ведь они не всегда ориентируются в правовых вопросах. Нередко правоохранители под разными предлогами отказываются возбуждать уголовное дело. Поэтому крайне важно обеспечить гарантии квалифицированной юридической помощи», — подчеркнул глава АЮР.

Кто может претендовать на получение компенсации в полном объеме — читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Казенный долг: жертвам преступлений компенсируют траты на адвокатов

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