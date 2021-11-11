Прокуратура США запросила четыре года для штурмовавшего Капитолий «шамана»

Федеральная прокуратура Соединенных Штатов потребовала заключить сторонника движения QAnon Джейка Анджели, известного также как Кью-Шаман, в тюрьму на четыре года и три месяца за участие в нападении на здание конгресса. Об этом сообщает 10 ноября издание USA Today.

«Федеральная прокуратура потребовала, чтобы Джейк Анджели из Аризоны, получивший дурную славу за участие в рейде на Капитолий 6 января с раскрашенным лицом и в меховой шапке с рогами, был заключен в тюрьму на 51 месяц», — пишет издание.

В то же время адвокат Анджели заявил о том, что более 300 дней, которые штурмовавший Капитолий уже отбыл бы под стражей, послужили для него адекватным наказанием. По его словам, мужчину следует освободить.

Слушание приговора назначено на 17 ноября, передает USA Today.

4 сентября сообщалось, что Анджели грозит до 20 лет тюремного заключения за участие в штурме здания Капитолия 6 января. Его запечатлели в ходе январских беспорядков. Участник штурма запомнился своим ярким одеянием, а кадры с его изображением быстро распространились в Сети.

В феврале этого года стало известно о том, что «шамана» перевели в другой изолятор, чтобы тот смог соблюдать органическую диету. Защитник подсудимого сообщал, что тот не ел больше недели, так как ему не подавали необходимые по медицинским показаниям и религиозным убеждениям продукты.

9 января федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения Анджели в связи с беспорядками у Капитолия. Его обвинили в умышленном проникновении в запрещенное к доступу здание без законных полномочий, а также в нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Ранее в среду минюст США сообщил о том, что один из участников захвата Капитолия Скотт Фэйрлемб получил больше трех лет тюрьмы за насилие в отношении полицейского. Пока что это рекордный приговор для участника беспорядков. Фэйрлемб признал себя виновным. Помимо отбытия тюремного заключения мужчине придется еще и заплатить штраф в $2 тыс.

6 января состоялся штурм Капитолия, тогда сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел.