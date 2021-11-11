Байден обсудил с главой Еврокомиссии Белоруссию и Украину

Американский лидер Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Белоруссию и Украину. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в Белом доме.

«Лидеры обсудили гуманитарную ситуацию на границе ЕС с Белоруссией и выразили обеспокоенность потоками нелегальной миграции. Они обсудили нашу общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

Также говорится о том, что Байден и глава Еврокомиссии договорились поддерживать политическую и экономическую стабильность в Северной Ирландии.

Помимо этого, в ходе переговоров обсуждались пандемия коронавируса, изменение климата и другие вопросы.

В тот же день стало известно о том, что США будут укреплять сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности, а также военного взаимодействия на Черном море. Об этом говорится в принятой совместной американо-украинской хартии о двустороннем стратегическом партнерстве.

6 ноября конгрессмены Майк Роджерс (штат Алабама) и Майк Тернер (штат Огайо) обратились к Байдену с письмом, в котором призвали его продолжить вооружать Украину и развернуть военное присутствие США в Черном море.

Республиканцы объяснили свое предложение «сдерживанием российской агрессии». Они отметили, что Вашингтон не может игнорировать «сохраняющуюся угрозу России международному праву и территориальному суверенитету Украины».

8 ноября в Одессу из Балтимора направились два патрульных катера США класса Island. Катера являются частью помощи по безопасности, которую Вашингтон предоставляет Киеву с 2014 года. Отмечается, что общий объем помощи составляет более $2,5 млрд.