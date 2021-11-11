К октябрю 2021 года в России выпущено 108,6 млн карт «Мир», говорится в материалах Центробанка. По данным регулятора, национальная платежная система по итогам девяти месяцев впервые заняла более четверти рынка платежей ― на нее пришлось 25,2% безналичных операций по оплате товаров и услуг. При этом по эмиссии карты «Мир» занимают уже треть рынка (32,3%).

Россия находится среди лидеров по доле безналичных платежей в розничном обороте, за семь лет она увеличилась более чем в 2,5 раза, заявили «Известиям» в Банке России. В ЦБ уверены, что потенциал еще не исчерпан. Согласно стратегии развития национальной платежной системы, к концу 2021 года доля безналичных платежей ожидается на уровне около 72%.

В платежной системе «Мир» назвали долю рынка в 25% «существенной». Каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы, отметили в финансовой компании, подчеркнув, что до конца 2023 года планируется достичь обозначенного стратегией Банка России показателя 27–30% по объемам платежей.

Нацкарты оформляются работникам бюджетной сферы, госслужащим, пенсионерам, студентам и получателям государственных пособий. По данным ЦБ, их выпущено более 100 млн. «Мир» принимается на всей территории России и в ряде стран, в том числе в Турции, Вьетнаме, Армении.

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«Мир» пластика: доля платежей по нацкартам впервые превысила 25%