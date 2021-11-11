Блинкен анонсировал помощь Украине в диверсификации энергоресурсов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты и Украина ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергетических ресурсов Киеву. Об этом он сообщил в среду, 10 ноября, после переговоров в главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

«Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы», — сказал он.

Блинкен отметил, что Вашингтон взаимодействует с ключевыми партнерами и союзниками для привлечения «всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину».

Также госсекретарь выразил мнение о том, что российская сторона должна наращивать поставки газа в регион.

По его словам, новый газопровод «Северный поток — 2» не является заменой украинского маршрута поставок газа в Европу.

9 ноября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил «Известиям» о том, что включать Украину в процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» нерационально и неэтично, так как Украина, попросившая об этом 18 октября, является конкурентом проекта.

8 ноября немецкий регулятор подтвердил подачу заявки со стороны Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины на приглашение к процессу сертификации, отметив, что пока не принято решения касаемо привлечения Киева к данному процессу.

По мнению премьер-министра германской федеральной земли Бавария Маркуса Зедера, скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» позволит урегулировать цены на газ, что важно для ФРГ в преддверии холодной зимы.

Процесс сертификации газопровода немецким регулятором начался в сентябре. Что касается сроков завершения процесса сертификации, то регулятор BNetzA обязан принять решение до 8 января 2022 года. После агентство направит его в Еврокомиссию. У ЕК, в свою очередь, также будет четыре месяца на вынесение вердикта. Таким образом, «Северный поток – 2» в худшем случае сможет заработать почти под занавес отопительного сезона — не ранее чем в мае 2022 года.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.