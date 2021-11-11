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Миграционный кризис в Белоруссии не отразится на въезде белорусов на Украину

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о том, что миграционная ситуация на границе Белоруссии и Польши не повлияет на возможность въезда на территорию Украины белорусов. Видеообращение с соответствующим заявлением опубликовано 10 ноября в Telegram-канале Зеленского.

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Он отметил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины первым вопросом было усиление государственной границы страны в связи с ситуацией в Белоруссии.

«Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», — сказал украинский лидер.

В этот же день секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что алгоритм действий при повторении в стране ситуации с прорывом мигрантами границы, как это произошло на участке между Польшей и Белоруссией, будет адекватным.

Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нильс, при этом, заявил, что беженцев из Белоруссии, которые стремятся попасть в Польшу, можно разместить на Украине до оформления убежища в странах Евросоюза.

9 ноября посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что группа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть из Белоруссии на территорию Польши, в итоге может перейти украинскую границу.

8 ноября беженцы из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши, в свою очередь, образовали живой щит.

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