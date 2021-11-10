Около 50 карет скорой помощи передали медучреждениям Красноярского края

Медицинские учреждения Красноярского края получили 48 новых карет скорой помощи. Сертификаты на технику губернатор Александр Усс вручил главврачам в среду, 10 ноября.

Как сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства края, 11 автомобилей предназначены для Красноярской городской станции скорой помощи, остальные 37 единиц техники распределили между больницами региона.

«Сегодня мы передали медикам 48 новых машин скорой помощи, приобретенных на средства федерального и краевого бюджетов. Они будут работать в городах и селах от Минусинска до Игарки», — цитирует главу Красноярского края ИА KrasnoyarskMedia.

По его словам, ежегодно в регионе обновляется от 5 до 10% санитарного автопарка. В 2021 году в край поступит 168 машин, что в 1,5 раза больше, чем в 2020-м. В их числе легковые автомобили для сельских врачей и фельдшеров.