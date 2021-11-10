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Кинозал и коворкинг-зону обустроят в рязанской библиотеке

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Мэр Рязани Елена Сорокина проверила ход ремонтных работ в библиотеке №12 на улице Новосёлов. Об этом говорится на официальной странице политика во «ВКонтакте».

Для учреждения закуплена новая мебель и техническое оборудование. Кроме того, для пополнения фонда приобретаются новые книги, передает РИА «7 новостей». По словам Сорокиной, каждая зона в библиотеке будет уникальна, над их созданием работают художники-дизайнеры. Также здесь будут организованы места для чтения, детский сектор с игровой зоной, информационный зал с инсталляцией, кинозал, коворкинг-зона.

Уточняется, что в 2022 году обновлённые пространства появятся в библиотеке №9, Центральной детской и в 5 филиале Централизованной системы детских библиотек.

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