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Дорогу к трем СНТ отремонтировали в Красноярском крае раньше срока

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В Березовском районе Красноярского края раньше срока завершился ремонт дороги около деревни Малая Кускунка. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

По данным ведомства, работы прошли на подъезде к садовым товариществам «Тайга-2», «Кедр-9» и «Факел». Там восстановили 500 м асфальта на участке от съезда с трассы Р-255 «Сибирь» до улицы Лесной и около 5,5 км покрытия до СНТ «Факел».

В ходе ремонта подрядчик расширил проезжую часть и привел в порядок водопропускные трубы. Также было установлено новое ограждение и дорожные знаки, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Проект дорожных работ начали разрабатывать еще в 2019 году. Изначально планировалось завершить его реализацию в 2022 году, однако благодаря дополнительному финансированию работы выполнили раньше срока.

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