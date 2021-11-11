Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса стал рекордным с 2015 года

Девять месяцев 2021 года принесли малым фирмам рекорд в госзакупках — они заключили с госкомпаниями 334 тыс. договоров на 2,8 трлн рублей по 223-ФЗ. В результате доля МСП в общей сумме контрактов достигла 30,9% — рекордного значения с 2015 года, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП.

Для сравнения: по итогам девяти месяцев 2020-го показатель едва превысил 20%, а в 2018-м и вовсе оказался на уровне 17%.

По данным Корпорации МСП, высокий прирост объема закупок у МСП произошел в Ненецком АО (более чем в три раза, на 232%), Амурской и Рязанской областях (на 125% и 113%). Резкое увеличение показателя произошло также в Калмыкии (84%) и Удмуртии (64%), а кроме них в топ-10 по приросту вошли Алтайский край (61%), Татарстан (61%) и Крым (60%).

При этом больше всего госкомпаниям поставляли предприниматели из Москвы — более чем на триллион рублей. На втором месте оказались бизнесмены из Санкт-Петербурга — им удалось получить заказов на 291 млрд, а на третьем — МСП из Московской области (181 млрд).

Уровень конкуренции тоже вырос: если в 2020 году на каждый тендер приходилось меньше двух претендентов, то за девять месяцев 2021-го их число в среднем составило 2,24.

В результате госкомпаниям удалось сэкономить на закупках 7,7%,что в 4,9 раза выше по сравнению с общей практикой применения 223-ФЗ в 2020 году.

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Игра по некрупному: госкомпании поставили рекорд по закупкам у МСП