Служебные автомобили вручили сотрудникам ДПС в Орле

Орловским сотрудникам ДПС вручили новые служебные автомобили. 46 транспортных средств, полностью оборудованных всем необходимым для качественного несения службы инспекторами, были поставлены в областное УМВД.

9 ноября состоялось значимое для личного состава событие — передача и закрепление за сотрудниками ДПС новых служебных автомобилей. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Начальник УМВД Юрий Савенков отметил, что полученные автомобили это в первую очередь рабочее место для инспектора, а оно должно быть оборудовано по последнему слову техники и соответствовать всем требованиям, для того чтобы сотрудники качественно исполняли свои служебные обязанности.