Шесть медицинских учреждений отремонтируют в Архангельской области

В Архангельской области планируется капитальный ремонт в шести больницах и поликлиниках.

Из федерального бюджета выделили более 120 млн рублей. На эти деньги ремонты будут проходить и в столице, и в регионах. Где-то работы уже начались, отмечает ИА FlashNord. Подрядчикам предстоит отремонтировать крыши зданий.

Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать содействие системе здравоохранения. Речь идет о ремонте медучреждений, в частности, инфекционной больницы.