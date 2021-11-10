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Шесть медицинских учреждений отремонтируют в Архангельской области

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В Архангельской области планируется капитальный ремонт в шести больницах и поликлиниках.

Из федерального бюджета выделили более 120 млн рублей. На эти деньги ремонты будут проходить и в столице, и в регионах. Где-то работы уже начались, отмечает ИА FlashNord. Подрядчикам предстоит отремонтировать крыши зданий.

Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать содействие системе здравоохранения. Речь идет о ремонте медучреждений, в частности, инфекционной больницы.

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