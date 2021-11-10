Четыре сотни квартир построят для бюджетников в Находке к 2023 году

В Находке (Приморский край) до конца 2022 года планируется завершить строительство двух домов, квартиры в которых предназначены для работников бюджетной сферы, ЖКХ и участковых. Губернатор региона Олег Кожемяко оценил ход работ в среду, 10 ноября, во время рабочей поездки в муниципалитет.

Как рассказал директор компании-застройщика Эдуард Пак, на объекте задействованы около 100 человек и спецтехника. Строительство идет в соответствии с графиком, сдать оба объекта планируется в декабре 2022 года.

«Арендное жилье — эффективный способ привлечения людей в край, в важные отрасли экономики и социальной сферы. Приобретая такие квартиры, люди получают стимул жить и работать в Приморье», — прокомментировал губернатор.

Арендное жилье для работников бюджетной сферы возводится и в других районах региона, отметил Кожемяко. По данным ИА PrimaMedia, первые 114 арендных квартир были сданы в сентябре этого года в Уссурийске, еще 72 – во Владивостоке.