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Четыре сотни квартир построят для бюджетников в Находке к 2023 году

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В Находке (Приморский край) до конца 2022 года планируется завершить строительство двух домов, квартиры в которых предназначены для работников бюджетной сферы, ЖКХ и участковых. Губернатор региона Олег Кожемяко оценил ход работ в среду, 10 ноября, во время рабочей поездки в муниципалитет.

Как рассказал директор компании-застройщика Эдуард Пак, на объекте задействованы около 100 человек и спецтехника. Строительство идет в соответствии с графиком, сдать оба объекта планируется в декабре 2022 года.

«Арендное жилье — эффективный способ привлечения людей в край, в важные отрасли экономики и социальной сферы. Приобретая такие квартиры, люди получают стимул жить и работать в Приморье», — прокомментировал губернатор.

Арендное жилье для работников бюджетной сферы возводится и в других районах региона, отметил Кожемяко. По данным ИА PrimaMedia, первые 114 арендных квартир были сданы в сентябре этого года в Уссурийске, еще 72 – во Владивостоке.

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