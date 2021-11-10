Актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин госпитализирован в Москве

Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом 10 ноября РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, Савочкин обратился за медицинской помощью из-за болей в спине. Однако актер чувствует себя нормально и рассчитывает, что скоро будет выписан из клиники.

Игорь Савочкин известен по ролям в фильмах: «Ночной дозор», «Жесть», «Адмирал», «Диверсант», «Левиафан», «Громовы», «Черная молния».

Ранее 10 ноября сообщалось, что российская актриса Елена Сафонова, знакомая зрителям по роли в фильме «Зимняя вишня», в результате ДТП получила перелом ребра и надколенника. Артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

ДТП с участием Елены Сафоновой произошло ранее в этот день в Москве. Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира. 65-летняя актриса была за рулем машины марки Hyundai.

По предварительным данным, предполагаемой виновницей аварии оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская. Отмечается, что на ее автомобиле BMW числятся 70 неоплаченных штрафов, большинство — за превышение скорости. Девушка доставлена в больницу с переломом руки.