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Футболист ЦСКА Фернандес рассказал о посещении тренировок пьяным

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал в среду, 10 ноября, что часто приходил на тренировки в нетрезвом виде.

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«Раньше в Бразилии мог, например, пойти в ночной клуб, всю ночь там отрываться, а потом пьяный прийти на тренировку или вообще на нее не прийти. Делал вещи, которые просто в голове не укладываются. Сейчас не позволяю себе такого. Не явиться на тренировку или прийти пьяным — это уже что-то немыслимое», — сказал он в интервью газету «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, то, что он делал раньше и сейчас — это две разные вещи. Он заявил, что раньше не вел себя, как настоящий профессионал, и давал много поводов, чтобы о нем нелицеприятно отзывались.

1 ноября тренерский штаб сборной России по футболу объявил итоговый состав футболистов на матчи отбора на Чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Как заявил главный тренер национальной сборной Валерий Карпин, были вызваны те, кого тренерский штаб счел нужным. По его словам, если возникнет необходимость, можно будет в любой момент забрать кого-нибудь из молодежной сборной.

13 сентября Фернандес объявил о решении завершить карьеру в сборной России по футболу. Он добавил, что согласовал решение с наставником команды и выразил ему благодарность за оказанную поддержку

По словам игрока, он решил уйти из сборной, так как участились травмы, что не дает ему выступать одновременно и за сборную, и за ЦСКА. Фернандес отметил, что помнит каждый из своих 35 матчей за сборную России. По его словам, он рад был принести пользу команде.

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