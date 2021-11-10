Ремонт улицы Ворошилова завершен по нацпроекту в Ижевске

В Ижевске проверили качество ремонта дорожного полотна и тротуаров на улице Ворошилова. Комиссия провела приемку отремонтированного участка протяженностью 1,4 км, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Вдоль проезжей части проложили широкие плиточные тротуары с возможностью передвижения слабовидящих граждан, установили новые бордюры. Тротуарной плиткой замостили и остановки общественного транспорта, передает ИА «Сусанин».

Улица Ворошилова стала последним дорожным объектом, отремонтированным в нынешнем сезоне в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего весной-осенью 2021 года в столице Удмуртии обновлено девять участков улично-дорожной сети общей протяженностью почти 6 км, отремонтировано более 8 км тротуаров. В 2022 году по нацпроекту «БКД» в Ижевске планируется привести в порядок 7,4 км уличной сети.