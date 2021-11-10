Пушков усомнился в способности Киева «наказать» Минск за его позицию по Крыму

Киев вряд ли сможет дать Минску такой ответ, который приведет к «непоправимым последствиям». Об этом в среду, 10 ноября, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Что же такого «непоправимого» может сделать Белоруссии Украина? Отказаться от белорусской электроэнергии себе в ущерб? В этом украинские власти большие мастаки», — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор задался вопросом, почему Киев не реагировал раньше на позицию Белоруссии по Крыму.

«Ведь глава МИД Белоруссии сказал ясно: ее позиция по Крыму такая же, как и была. А именно, «в реальности» Минск и прежде считал Крым частью России. В Киеве что — были не в курсе?» — заявил Пушков.

Ранее в этот день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал Крым частью территории России.

В свою очередь министерство иностранных дел Украины предупредило Минск о «непоправимых последствиях в отношениях между странами» в случае признания Крыма российской территорией.

4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства посетовал, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его в Крым по случаю Дня народного единства. В Кремле в тот же день заявили о наличии у Лукашенко приглашения на полуостров.

Тогда же председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных заявил, что подобное высказывание Лукашенко о Крыме является признанием его территорией России.

В разговоре с «Известиями» российский политолог Марат Баширов связал высказывание президента Белоруссии о Крыме с подписанием декрета Союзного государства по интеграции. В то же время Баширов пояснил, что заявление Лукашенко не означает, что белорусский лидер признает Крым российским.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.