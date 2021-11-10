Бесплатный тренинг «Школа предпринимательства» запустят в Рязани

Центр «Мой бизнес» Рязанской области при поддержке АО Корпорация «МСП» запускает обучающий тренинг «Школа предпринимательства».

Спикерами станут успешные предприниматели региона. Говорить будут о маркетинге и бизнес-планировании, рекламе и PR, личной эффективности, тайм-менеджменте, технике продаж и переговоров, интернет-продвижении. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Вебинары будут проходить по будням с 15 по 26 ноября. Участие бесплатное.