Подземный источник водоснабжения построят под Казанью

В поселках Столбище и Куюки под Казанью возведут подземный источник водоснабжения (водозабор «Столбищенский») и сеть канализации. На эти цели направят 191 млн рублей.

Водозабор будет производить 90 тыс. кубометров воды в сутки. Возвести его необходимо в течение 2022−2024 годов. В проект также нужно включить строительство водовода от проектируемых головных сооружений до точки подключения к проектируемым сетям водоснабжения МУП «Водоканал», информирует Inkazan.ru.

В Пестречинском районе Татарстана нужна канализация для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий ЖК «Светлый», «Новые Куюки», «Яшьлек», «Новые Салмачи» и поселка Куюки. Сделать это необходимо до 2023 года.