В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграли еще две квартиры

В Москве состоялся розыгрыш однокомнатных квартир среди вакцинированных от COVID-19. Две квартиры были разыграны в среду, 10 ноября, в прямом эфире телеканала «Москва 24».

«Первая квартира достается Наталье Николаевне — 3201. <...> Вторая квартира достается Вафе Фикретовне — 2443», — объявила результаты розыгрыша двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, рекордсменка чемпионатов Европы и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Участниками программы «Вакцина — твой ключ к здоровью!» стали почти 133,8 тыс. граждан РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получивших первый компонент вакцины или прошедших ревакцинацию с 1 по 7 ноября. Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел.

Первый розыгрыш прошел 20 октября. Всего в столице разыграют 10 однокомнатных квартир. Розыгрыши проходят каждую среду до 24 ноября в прямом эфире телеканала «Москва 24». Результаты также можно узнать на mos.ru.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против коронавируса. Он добавил, что подобные стимулы не являются основными. Главным стимулом к вакцинации, по его словам, является собственное здоровье горожан.

Власти Москвы с 23 июня провели серию розыгрышей 45 автомобилей Renault Logan среди жителей города, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 15 августа.

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано пять препаратов от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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